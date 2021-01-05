تسريبات ايفون 13 – شبكات 5G أسرع ومستشعر LiDAR في جميع الهواتف!

التسريبات حول هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري بدأت ولازالت مستمرة، وآخر التسريبات تشير إلى تغييرات جديدة بخصوص الكاميرا وشبكات الجيل الخامس 5G.

مستشعر LiDAR في كافة الهواتف

وفقاً لما ذكرته صحيفة DigiTimes التايوانية فإن ابل تنوي إضافة مستشعر اللايدار LiDAR في هواتف ايفون 13 الأربعة هذا العام، بدلاً من جعله مقتصراً فقط على إصدارات البرو الأغلى ثمناً.

بدايةً، تم إضافة هذا المستشعر إلى كاميرا أجهزة ايباد برو 2020 ثم أضافته ابل إلى هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس.

مسنشعر اللايدار LiDAR هو مستشعر صغير مهتمه تقدير وقياس المسافة بين الكاميرا والأجسام المحيطة حتى مسافة 5 أمتار اعتماداً على أشعة الليزر، مما يساعد الهاتف على خلق صورة ثلاثية الأبعاد للمكان المحيط وهذا مفيد جداً في التطبيقات والألعاب المعتمدة على تقنيات الواقع المعزز AR وتحسين أداء الكاميرا في التركيز وتصوير البورتريه وأيضاً جعل الهاتف قادراً على قياس طول الشخص بدقة.

شبكات جيل خامس 5G أسرع

وفقاً لما ذكره موقع Patently Apple نقلاً عن أحد موردي ابل، فإن هواتف ايفون 13 سوف تدعم تقنية الجيل الخامس 5G من نوع mmWave وخاصةً خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

هواتف ايفون 12 الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من نوع mmWave الأسرع والأقل انتشاراً، و Sub-6GHz 5G الأقل سرعةً نسبياً والاوسع انتشاراً.

خارج الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم هواتف ايفون 12 شبكات الجيل الخامس من النوع الثاني Sub-6GHz 5G إلا أنه مع قدوم هواتف ايفون 13 سوف تطلب ابل من مورديها صناعة المزيد من. هوائيات mmWave لجعلها متاحة في دول أخرى خارج الولايات المتحدة مثل الصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا حيث تشهد تلك الدول انتشاراً واسعاً لشبكات الجيل الخامس.

تسريبات ايفون 13 هذه المرة ليست مفاجئة بل ومتوقعة، إذ أن من الطبيعي أن تقوم ابل بتطوير المزايا الموجودة بالفعل في الايفون ونقلها إلى مستوى أعلى.