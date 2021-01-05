شركة “هوندا” تعد المستخدمين بفيلتر يقضي على الفيروسات داخل السيارة

قررت شركة “هوندا” اليابانية إنتاج فيلتر للقضاء على 99.8% من الفيروسات أطلق عليه اسم “كوروماكو” يوضع بداخل السيارة وعدت بأنه يقضي على جميع أنواع الفيروسات بما فيها فيروس كورونا خلال 15 دقيقة.

وأفادت الشركة أن المنتج يقضي على الفيروسات ويتلفها عن طريق تفاعل كيميائي لمادة الفوسفات الزنك التي تستخدم في منع تكون الصدأ من خلال تزويده بسطح خاص قادر على التقاط الفيروس.

ويكمن مبدأ عمله بأن يقوم بوظيفة مماثلة لما تقوم به “كمامة الأنف والفم” التي يستخدمها الإنسان، ويجب استبداله كل سنه أو عندما تقطع السيارة مسافة 15 ألف كيلومتر.

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