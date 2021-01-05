في بداية 2021..زبونة تترك بقشيش مقداره 2021 دولاراً

أحدثت زبونة في ولاية فلوريدا مفاجأة وتركت مبلغاً صادماً مقداره 2021 دولاراً كبقشيش لموظفي أحد المطاعم في منطقة “نورث ميامي بيتش” تقديراً للعاملين في المحل.

وكشف كيلي أمار، وهي موظفة في المطعم عن الفاتورة التي بلغت 71.84 دولارا فقط، وعندما قدمت الزبونة المبلغ اعتقدوا أنها أخطأت أثناء عملية الذفع مما أدى الى الرجوع لها والتأكد من المبلغ فأكدت لهم أن الأمر ليس سهواً.

وسيتم توزيع المبلغ على 25 موظف يعملون في المطعم الذي أعرب بدوره عن العرفان تجاه الزبونة فقام بمشاركة الفاتورة على حساب إنستغرام.

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