تعويضات وصلت الى 10 ملايين دولار لشخص سجن 28 عاماً بجريمة لم يرتكبها

دفعت مدينة فيلادلفيا تعويض قيمته 9.8 مليون دولار الى الأميركي تشيستر هولمان الثالث والذي قضى 28 عاماً في السجن بجريمة قتل طالب في عملية سطو فاشلة بمدينة فيلادلفيا، حيث كان يعمل حينها سائقا للسيارات المصفحة.

وحصلت جريمة القتل سنة 1991 واتهم من خلالها لأن سيارته البيضاء كانت مشابهة لسيارة شوهدت وهي تغادر مسرح الجريمة ولم يكن هناك اي رابط أو دليل مادي بينه وبين إطلاق النار على تاي جونغ هو.

ووافقت وحدة “نزاهة الإدانة” على مراجعة قضيته في عام 2018 ومن خلال توصلت الى أنه من المستحيل أن يكون قد ارتكب الجريمة في السابق، وأفرج عنه في 2019 عندما كان عمره 49 عاماً.

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