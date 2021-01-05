تطبيق انستغرام يوفر ميزة جديدة للمستخدمين عبر الويب

تختبر حالياً منصة انستغرام التصميم الجديد لعرض القصص”story” عبر نسخة الويب وستظهر القصص في دائرة بدلاً من مربع يشغل كامل الصفحة، وسيظل التنقل بينهم كما هو ولكن يمكن أن يتم تفعيل ميزة تشغيلهم تلقائياً.

ويتم حالياً اختبار النسخة الجديدة على عدد قليل من الأشخاص حسبما صرح متحدث باسم إنستغرام، ومن المتوقع أن يلاقي انستغرام تفاعلاً أكثر مع مستخدمي الويب إن وفر هذه الميزة لجميع المستخدمين.

وتحاول شركة فيس بوك المالكة لمنصة انستغرام تحسين وظائق نسخة الويب خصوصاً القصص التي بدت ثقيلة وغير مناسبة للشاشات الأكبر حجماً، وسيكون تحسناً ملحوضاً للأشخاص اللذين يستخدمون المنصة عبر الويب.

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