هل تبحث عن هارد محمول؟ أفضل محركات الأقراص الخارجية لعام 2021

تسمح لك محركات الأقراص الخارجية والمحمولة بنقل الكثير من الملفات من جهاز إلى آخر كما يمكن استخدامها لتخزين الملفات الهامة احتياطياً وتحسباً لوجود أي مشاكل بالحاسوب الأصلي، وللإشارة شهدت محركات الأقراص الخارجية زيادة في شعبيتها حتى بين المستخدمين العاديين وذلك في الفترة الأخيرة وهذا لأنه كما أشرنا فهي تمنحك مساحة تخزين إضافية يمكنك أن تأخذها معك في أي مكان مع الحفاظ على أمان ملفاتك، ونظراً لوجود الكثير من الأنواع في السوق ففي هذا المقال سنسلط الضوء على أفضل الأنواع الموجودة حالياً.

أفضل محركات الأقراص الخارجية في هذا العام:

1. SAMSUNG T5 Portable SSD

نبدأ بهذا الهارد المقدم من طرف شركة سامسونج الغنية عن التعريف، والذي يعتبر وبدون انحياز أحد أفضل محركات الأقراص المحمولة في الوقت الحالي، فأول شيء أن الهارد منه أكثر من نسخة وكل نسخة تختلف عن الأخرى من ناحية المساحة ولكن النسخة التي معنا الآن هي المتوسط وهي 1 تيرا بايت وبطبيعة الحال يمكنك تغييرها، ومن مميزات الهارد أنه سريع جداً في النقل ويمكن من خلاله نقل ملفات كبيرة جداً في ثواني معدودة وهذه ميزة مهمة جداً، الهارد أيضاً بإمكانه مقاومة الصدمات الطفيفة وكذلك به نظام حماية بكلمة مرور لحماية الملفات بداخله، يبلغ سعر الهارد 139.99 دولار.

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2. SanDisk 1TB Extreme PRO

شركة SanDisk معروفة منذ سنوات كثيرة بتصنيعها لأفضل محركات الأقراص المتحركة والثابتة على مستوى العالم، وبالتالي كان من الخطأ جداً عدم وضع أحد محركات الأقراص الخاصة بها ضمن هذه القائمة، هذا الهارد يأتي بمساحة 1 تيرا بايت وبطبيعة الحال يمكنك اختيار المساحة المناسبة لك فهو يأتي بإصدارات متنوعة، وأهم ميزة فيه أنه ينقل بسرعة كبيرة جداً تقدر بحوالي 1050 ميجا بايت في الثانية الواحدة، الهارد حاصل على تصنيف IP55 وبالتالي فهو قوي ومتين جداً، جدير بالذكر أن هذا الأخير يأتي بضمان لمدة 5 أعوام ويبلغ سعره 179.99 دولار.

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3. WD My Passport

يعد هذا الهارد خيار أكثر من ممتاز لمن يبحث عن محرك أقراص خارجي بمساحة كبيرة وبسعر معقول، هذا الجهاز عبارة عن محرك أقراص من النوع HDD بعكس الأنواع السابقة التي كانت SSD ويأتي بأكثر من نسخة والنسخة التي معنا هي بمساحة 5 تيرا بايت وبسعر 114.99 دولار والنسخة ذات مساحة 1 تيرا بايت بحوالي 50 دولار، الهارد ينقل البيانات بسرعات متوسطة ويحتوي على نظام تشفير يعمل عن طريق إنشاء كلمة مرور لحماية الملفات بداخله، وللإشارة فهذا الهارد يأتي مع ضمان 3 أعوام.

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4. LaCie Rugged RAID Pro

هذا الهارد أيضاً يستحق أن يكون ضمن قائمة أفضل محركات الأقراص الخارجية وهو من النوع HDD كالهارد السابق، ولكن الفرق بين هذا الأخير وبين الهارد السابق هو سرعات النقل لأن هذا الجهاز ينقل بسرعات جيدة جداً، ومن مميزاته أنه مقاوم للماء والصدمات، وبطبيعة الحال الجهاز تتراوح مساحة هذا الجهاز من 1 إلى 8 تيرا بايت حسب النسخة التي تختارها، النسخة التي معنا هي بمساحة 4 تيرا بايت ويبلغ سعرها 249.50 دولار، وأخيراً يأتي الهارد مع ضمان 3 أعوام.

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5. Seagate Portable 2TB External Hard

نختم هذه القائمة بهذا الهارد الذي يأتي بمساحة 2 تيرا بايت وبسعر أكثر من رائع حيث يبلغ سعره 62.99 دولار لهذه المساحة ويمكنك تغيير المساحة بطبيعة الحال فهو يتوفر بأكثر من إصدار، هذا الهارد من النوع HDD ويتميز بإمكانية النقل بسرعات عالية بجانب ميزة التوافق مع أي جهاز سواء PC أو Mac وكذلك PS4 بجانب Xbox وأخيراً يأتي هذا الهارد مع ضمان لمدة عام كامل.

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