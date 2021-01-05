الإعلان عن معالج سنابدراجون 480 ليكون أول معالج 5G في الفئة المنخفضة

منذ فترة ليست ببعيدة أبدًا كانت معالجات الجيل الخامس 5G محدودة جدًا من حيث التوفر، وشيئًا بشيئًا أصبحت متوفرة في الفئة فوق المتوسطة ومن ناحية كوالكوم فهذا التوفر كان من خلال معالج سنابدراجون 765، لكن اليوم تم الإعلان رسميًا عن معالج سنابدراجون 480 ليكون أول معالج 5G في الفئة المنخفضة ضمن سلسلة سنابدراجون 400.

مواصفات ومميزات معالج سنابدراجون 480

هذا المعالج وبدون أي شك سيسمح للهواتف الرخيصة بأن تدعم شبكات الجيل الخامس بكل أريحية، المعالج مبني على معمارية ودقة تصنيع 8 نانومتر، وهو رقم مميز كنّا نراه منذ عدة سنوات في الهواتف الرائدة، المعالج أيضًا سيعتمد على مودم Snapdragon X51 5G لشبكات الجيل الخامس، وسيدعم ترددات mmWave وSub-6 GHz لتشغيل الشبكات.

يقدّم المعالج أنوية مبنية على نواة Cortex-A76 بسرعة 2.0 جيجاهيرتز، في مقابل أنوية أخرى أقل ترددًا وسرعة مبنية على Cortex-A55 وذلك لتوفير الطاقة وتقليل الحرارة التي يتم انتاجها، وعلى كل حال فالمعالج أسرع بنسبة 70% من الأجيال السابقة.

مواصفات المعالج بالتفصيل:

المعالج الجديد سيدعم تشغيل الشاشات حتى تردد 120 هيرتز، كما ان معالج سنابدراجون 480 سيدعم دقة تصل إلى FHD+ بينما سيدعم كاميرات حتى دقة 64 ميجابيكسل، هذا كله بالإضافة إلى دعم خواص مميزة لأداء الكاميرا وكذلك دعم بلوتوث 5.1 ووايفاي 6، ونشارككم الصورة التعريفية الرسمية من كوالكوم:

من المتوقع أن يبدأ المعالج الجديد في الظهور في الهواتف المنخفضة والمتوسطة وما بينهم خلال عام 2021 المقبل، ومن المتوقع أيضًا أن تتوفر هذه الهواتف بسعر معقول نظرًا لأن المعالج أولًا وأخيرًا يقع ضمنيًا في الفئة المتوسطة أو أقل!