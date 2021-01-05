تطبيق Dreamer المميز سوف يساعدك في تحقيق خطط و أهداف العام الجديد، يستحق التجربة!

ربما جرت العادة أن يقوم كل منا بوضع خطط وأهداف مع بداية العام الجديد حتى يعمل على تحقيقها ويجعل من هذا العام أفضل من سابقه. لحسن الحظ لدينا تطبيقات مميزة مثل تطبيق Dreamer يمكنه أن يكون رفيقك في تحقيق طموحات العام الجديد والبقاء على نهج التطوير الذاتي المستمر.

مميزات تطبيق Dreamer

إنشاء لوحة لعرض أحلامك الكبرى ورؤيتك للعام الجديد، يمكنك استخدام الصور في ذلك الأمر الذي يجعلك دائماً قادراً على تصور أهدافك ذهنياً.

إضافة الخطوات التي سوف تسير عليها للوصول إلى أهدافك.

تقسيم الأهداف الكبرى إلى مهام أصغر ومعرفة ما تم إنجازه وما تبقى منها.

إمكانية إضافة الخواطر والملاحظات الشخصية.

إمكانية إضافة التأكيدات والأقوال الإيجابية لنفسك.

ويدجت خاص بالتطبيق على الشاشة الرئيسية.

مقولات مأثورة ملهمة بصورة يومية (ميزة مدفوعة).

إذا كنت تريد الالتزام بخطط وأهداف العام الجديد، فهذا التطبيق سيكون لك خير معين على مدار العام، وكلما بعدت عنها أو نسيتها سوف يذكرك بها ويعيدك مرة أخرى على الدرب الصحيح.

يمكنك تحميل تطبيق Dreamer واستخدامه مجاناً، وإذا كنت تود الحصول الامتيازات الإضافية في التطبيق يمكنك سداد اشتراك ذلك لمرة واحدة فقط.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد

الحجم : 58 ميجابايت.

تحميل التطبيق على الأيفون والآيباد:

المبرمج: Maryna Aliakseichyk

السعر : تحميل مجاني