كوالكوم تجلب شبكات الجيل الخامس للهواتف متوسطة المواصفات عبر سنابدراجون 480

بعد أن أصبحت الهواتف الذكية الرائدة تدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، سنشهد هذا العام المزيد من الهواتف متوسطة المواصفات تحصل على هذا الدعم أيضاً بفضل معالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 480.

يتميز هذا المعالج من كوالكوم بأنه قفزة كبيرة في سلسلة سنابدراجون 400 حيث يأتي بنواتي Cortex-A76 بتردد 2 جيجاهرتز وستة أنوية Cortex-A55 بتردد 1.8 غيغاهرتز. وهناك معالج الرسوميات Adreno 619.

يدعم المعالج كاميرا رئيسية بدقة حتى 64 ميغابكسل ومدمج فيه مودم X51 الذي يوفر سرعة تحميل حتى 800 ميجابت في الثانية على شبكات LTE وتصل حتى 2500 ميغابت في الثانية على شبكات الجيل الخامس من نوع mmWave وهو مصنوع بدقة 8 نانومتر.

تشير التقارير إلى أن سنابدراجون 480 يقدم تحسينات في أداء الذكاء الاصطناعي 70%. ومن المتوقع أن يصل للأسواق هذا الشهر أول هاتف ذكي يعمل بهذا المعالج.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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