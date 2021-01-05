بوكيدي تطلق جهاز ألعاب جديد بمواصفات مميزة

أماطت شركة بوكيدي اللثام عن جهاز ألعاب جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه X18S.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج A55 سداسي النوى، ومعالج رسوميات Mail G52، ونظام تشغيل Google Android 10.

وزودت بوكيدي جهازها الجديد بشاشة قابلة للطي مقاس 5.5 بوصة، وبذراعين للتحكم، ولوحة توجيه لألعاب الفيديو، بالإضافة إلى مجموعة من الأزرار الخاصة وأزرار الحركة، بالإضافة لزرين على الكتف لمحاكاة مختلف منصات الألعاب.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على محاكاة الأنظمة الثابتة كنظام NES، Super NES، Sega Mega Drive، وGame Gear، بالإضافة للمنصات الجوالة كمنصة Gameboy، Gameboy Color، وجهاز نينتندو DS.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ بوكيدي لم تفصح عن موعد طرح الجهاز الجديد، ولا عن سعره.

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