هندية تقتل زوجها بطريقة مروعة وتعترف عبر فيسبوك

شهدت إحدى المدن الهندية حادثةً مؤسفةً للغاية إذ أقدمت امرأة لم تكشف هويتها على قتل زوجها بطريقة مروعة، قبل أن تترك منشوراً على الفيس تعترف من خلاله بجريمتها.

وقالت الشرطة الهندية إنّ جيران الزوجين قاما بتقديم المنشور كدليل على وجود جريمة، الأمر الذي دفع الشرطة للتحرك لعنوان الشقة.

وتفاجأ عناصر الشرطة بحالة الشقة حيث كانت الدماء منتشرة في أرضية الشقة وعلى جدرانها بصورة مُروعة، قبل أن يعثروا على جثة الزوج البالغ من العمر 37 عاماً، وزوجته التي كانت فاقدة الوعي بالقرب منه.

وقامت الشرطة بنقل الزوجة إلى المستشفى، وقالت إنّها تنتظر تحسن صحتها لكي تستمع لأقوالها، ولتعرف منها الأسباب التي دفعتها لقتل زوجها ومحاولة الانتحار بعد ذلك.

يذكر أنّ خلافات عديدة نشبت في الفترة الأخيرة بين الزوجين اللذين يعملان في قطاع التأمين.

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