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اليابان تشهد بيع سمكة تونة بـ202 ألف دولار

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأسبوع الجاري إقامة أول مزاد لبيع سمك التونة في العام الجديد في سوق تويوسو للأسماك.

وشهد المزاد بيع سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف بمبلغ ضخم وصل إلى 20.8 مليون ين ياباني ما يعادل 202 ألف دولار أمريكي.

وأكدّت اللجنة المنظمة للمزاد تأثره بجائحة كورونا، وخاصةً بعد الدعوة التي أطلقتها حاكمة طوكيو والتي طالبت من خلالها السكان بعدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الرقم الذي بيعت فيه السمكة الضخمة أقل بكثير من الرقم المسجل العام الماضي والذي وصل إلى 193 مليون ين ياباني، وأوضحت اللجنة أنّ كل كيلو من السمكة بيع بـ100 ألف ين تقريباً.

الجدير بالذكر أنّ السمكة الضخمة تم اصطيادها في منطقة أوما الواقعة بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمال اليابان، والتي تعد من أفضل الأماكن لاصطياد أسماك التونة في بلاد الشمس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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