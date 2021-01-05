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بيتر ميمي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدّث المخرج المصري بيتر ميمي في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية عن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وقال ميمي إنّ الجزء الجديد عبارة عن قصص مجموعة من الشهداء في الفترة ما بين عامي 2013 و2020، بالإضافة لحكايات معاصرة وقعت خلال هذه الفترة.

وأكدّ المخرج المصري قيام 3 نجوم بدور البطولة وهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، وإياد نصار.

وقال ميمي إنّ الشركة المنتجة تحرص على أن يكون العمل ضخماً من ناحية الإنتاج، لأنّه بنظرها قضية وطنية.

وأشار إلى أنّ الجزء الجديد سيكون دراميا وثائقيا، وسيحتوي على صور ومواد فيلمية وأرشيفية، وسيشهد معارك أضخم من المعارك التي شهدها الجزء الأول.

وقال المخرج المصري إنّ فيروس كورونا أخّر عملية الانتهاء من تصوير المسلسل لعدم قدرتهم على تصوير المظاهرات الضخمة في ظل انتشاره.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل الاختيار حقق نجاحاً كبيراً عندما بُث لأول مرة في رمضان الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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