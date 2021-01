بيتر ميمي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار

تحدّث المخرج المصري بيتر ميمي في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية عن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وقال ميمي إنّ الجزء الجديد عبارة عن قصص مجموعة من الشهداء في الفترة ما بين عامي 2013 و2020، بالإضافة لحكايات معاصرة وقعت خلال هذه الفترة.

وأكدّ المخرج المصري قيام 3 نجوم بدور البطولة وهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، وإياد نصار.

وقال ميمي إنّ الشركة المنتجة تحرص على أن يكون العمل ضخماً من ناحية الإنتاج، لأنّه بنظرها قضية وطنية.

وأشار إلى أنّ الجزء الجديد سيكون دراميا وثائقيا، وسيحتوي على صور ومواد فيلمية وأرشيفية، وسيشهد معارك أضخم من المعارك التي شهدها الجزء الأول.

وقال المخرج المصري إنّ فيروس كورونا أخّر عملية الانتهاء من تصوير المسلسل لعدم قدرتهم على تصوير المظاهرات الضخمة في ظل انتشاره.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل الاختيار حقق نجاحاً كبيراً عندما بُث لأول مرة في رمضان الماضي.

