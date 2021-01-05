خبراء يحددون أسباب عدم التئام الجروح

حددت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث أسباب عدم التئام الجروح بسرعة، وقالت إنّ استخدام ضمادات خاطئة أو خيوط جراحية بشكل غير سليم يؤدي لحدوث هذا الأمر، بالإضافة إلى التقدم في السن، التدخين، وتناول بعض الأدوية النفسية، ومثبطات تخثر الدم وأدوية السرطان.

وأشارت الجمعية الألمانية لأهمية التغذية، وقالت إنّ البروتينات، الفيتامينات والمعادن تلعب دوراً مهماً في عملية التئام الجراح.

وأكدّت الجمعية الألمانية خطورة تأخر التئام الجروح، وقالت إنّه يؤدي للإصابة ببعض الأمراض المزمنة كداء السكري، أمراض الأوعية الدموية كالقصور الوريدي المزمن ومرض الشريان المحيطي، وأمراض فقر الدم والجفاف.

ودعت الجمعية الألمانية الناس لاستشارة الطبيب في حال لاحظوا بطءًا في عملية التئام الجروح، خاصةً إنّ كان مصحوباً بأعراض أخرى كآلام شديدة، ونزيف لمراجعة الطبيب لكي يقوم بتحديد أسباب عدم التئام الجرح وعلاجها، بالإضافة للاهتمام بنظافة الجرح وتعقيمه بشكلٍ مستمر.

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