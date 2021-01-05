شاومي تطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Mi 10i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 750G ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4820 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، مستشعر IR، ومكبرات ستريو.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 8 يناير الجاري بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

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