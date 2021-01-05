كوالكوم تطلق رقاقة معالج بمواصفات مميزة

كشفت شركة كوالكوم عن رقاقة معالج جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Snapdragon 840.

وسيأتي المعالج الجديد بتحسينات بنسبة 100% في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، بالإضافة إلى تحسينات في تقنية الذكاء الاصطناعي بنسبة 70% مقارنةً برقاقة المعالج Snapdragon 460.

ويتميز المعالج الجديد بدعمه الشحن السريع عبر تقنية Quick Charge 4Plus، وشبكات واي فاي، ورقاقة مودم Snapdragon X51 5G بنظام RF.

وأكدّت الشركة الأمريكية دعم المعالج الجديد لشاشة عرض بجودة FHD Plus ومعدل تحديث 120 HZ، بالإضافة لدعمه تقنية البلوتوث 5.1 مع صوتيات متقدمة عبر تقنية كوالوكم FastConnect 6200.

وسيحتوي المعالج على وحدة معالجة أنوية Kryo 460 مع كرت شاشة Aderno 619.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق المعالج في بداية العام 2021، وسيدعم هواتف ون بلس، HMD، OPPO.

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