فيروز تنعى إلياس الرحباني بفيديو مؤثر.. شاهد

قدمت الفنانة اللبنانية فيروز تعازيها بوفاة الموسيقار إلياس الرحباني بطريقة مميزة، حيث عمدت صاحبة الصوت الملائكي لنشر فيديو عاطفي يجمع إلياس بشقيقيه الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، وعلقت على المقطع بالقول “هجروا الأحبا الحارة”.

وحظي الفيديو العاطفي بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً أنّه الفيديو الأول الذي تنشره جارة القمر بعد وفاة الشقيق الأصغر للأخوين الرحباني.

وكان الموسيقار الراحل قد لحن لأرزة لبنان مجموعة من الأغاني أبرزها الأوضة المنسية، طير الوروار، بيني وبينك، يا إخوان، كان الزمان، كان عنا طاحون، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن إلياس الرحباني توفي يوم 4 يناير الجاري عن عمرٍ يناهز 83 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.

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