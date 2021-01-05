أكد مركز الاتحاد الألماني للتوعية الصحية وجود أسباب بسيطة وخطيرة لتشقق زوايا الفم.

وحدد المركز الألماني الأسباب البسيطة لتشقق زوايا الفم بنزلات البرد، جفاف الهواء في الغرف المُدفأ شتاءً، بالإضافة لنقص المعادن والفيتامينات وخاصةً الحديد والزنك.

وقال المركز الألماني إنّ الأعراض الخطيرة تتمثل في العدوى البكتيرية كالعدوى بالمكونات العقدية، والعدوى الفيروسية كالهربس، والعدوى الفطيرة كعدوى فطر الخميرة كانديدا، بالإضافة لداء المناعة الذاتية، والأمراض الجلدية كالتهاب الجلد العصي والحساسية.

ونصح المركز الألماني الناس بمراجعة الطبيب فور ظهور هذه التشققات من أجل تحديد أسبابها، وتحديد العلاج المناسب لها، وقال إن استخدام المراهم التي تحتوي على أوكسيد الزنك، وبعض الوصفات المنزلية كزيت الزيتون وعسل النحل تساعد على التخفيف منها.

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