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عامل أمازون يفسد هدية أم لابنتها.. وكاميرا المراقبة تكشفه

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت أم لم تكشف هويتها عند فتحها الطرد الذي طلبته من شركة أمازون بتضرر الهدية التي اشترتها لابنتها البالغة من العمر 14 عاماً.

وقالت الأم إنّها طلبت جهاز شحن للأجهزة الإلكترونية بقيمة 30 دولارا، لتتفاجأ بوجود الجهاز محطماً في الطرد الذي ألقاه عامل أمازون.

وساعدت كاميرا المراقبة الأم البالغة من العمر 40 عاماً في كشف الحقيقة، الأمر الذي دفعها للاتصال بأمازون وطالبتهم بتقديم اعتذار وإعادة ثمن الجهاز.

من جانبها قالت الشركة الأمريكية الشهيرة إنّها لا توظف سائقي توصيل بشكل مباشر، وقالت إنّها تملك معايير عالية جداً لمقدمي خدمة التوصيل.

يذكر أنّ شركة أمازون عرفت نمواً كبيراً في العام المنصرم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ولجوء العديد من الزبائن للشراء عن طريقها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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