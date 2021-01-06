“كوفيد 21”.. فيلم يحذّر العالم من القادم

لم بعُد عالم الأوبئة، حِكرًا على المختبرات والمراكز العلمية، بل أصبح يتوسع شيئًا شيئًا في حياة البشر، بعد تفشي فيروس كورونا.

وهذه المرة، عبر فيلم جديد، طُرح مع بداية العام الجديد 2021، عن الفيروسات ولكن الأمر حتى هذه اللحظة ليس صادمًا.

الفيلم الجديد، تنبأ بتطور الفيروسات، وتحديدا فيروس كورونا، واختار صُنّاعه اسما له، وهو كوفيد 21، COVID-21، في إشارة واضحة يحاول الفيلم إيصالها، مفادها أن الفيروسات لن تتوقف بعد تفشي فيروس كورونا.

اللافت في الفيلم الجديد، أنه تطرق إلى ملفات شائكة ما تزال تشكّل عقبة أمام المنظمات الدولية المعنية بالحياة الطبيعية وحياة البشرية، من ضمنها ملف المناخ وارتفاع نِسب البطالة وتفشّي الثراء الفاحش، وانعدام الحياة الكريمة لأغلبية سكّان الكوكب.

القصة وما جاء فيها، في مشاهد الفيلم، ليست تقليدية كما هو معتاد في الأفلام التي تتناول الأوبئة، إنما عبر “الزومبي” الذين يتكاثروا بشكل مخيف.

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