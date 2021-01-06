حورية فرغلي: لم أخضع لعمليات التجميل

عبّرت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن حزنها بعد معاناة عاشتها، “صعبان عليا نفسي مش عاوزة حد يشوفني غير لما أرجع زي الأول”.

وأضافت فرغلي، خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc المصرية، أنها فقدت حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها لعدة عمليات إثر تعرضها لحادث أثناء ركوبها الخيل، موضحة أن الجميع ابتعد عنها خلال الفترة الماضية.

وأضافت الفنانة المصرية حورية فرغلي، “كانو بيقولولي اقعدي في بيتكو وبطلي تشتغلي”، وأنها لم تخضع لعمليات تجميل.

وأعربت فرغلي، عن استيائها من ابتعاد أفراد الوسط الفني عنها بعد أزمتها، “محدش هنأني برأس السنة غير اخويا”.

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