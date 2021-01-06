فوائد البرتقال كنزك فى فصل الشتاء

البرتقال هذه الفاكهة الغنية بفيتامين “C” الذى يعتبر أقوى من المضاد الحيوى فى قتل الفيروسات والبكتيريا عن طريق تقوية المناعة ضد الأمراض دون ضرر على الجسم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكي “Organic facts”، عن 10 فوائد سحرية للبرتقال فى الشتاء، وتشمل:

فوائد البرتقال الصحية

1- البرتقال يحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي تحمي ضد السرطان.

البرتقال غنى بمادة الليمونويد الحمضية، التى ثبت قدرتها على تعزيز الحرب ضد عدد من أنواع السرطان بما في ذلك الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

2- عصير البرتقال يمكن أن يساعد في منع أمراض الكلى.

شرب عصير البرتقال بانتظام يمنع أمراض الكلى ويقلل من خطر حصى الكلى.

3- البرتقال يكافح سرطان الكبد

ووفقا لدراستين في اليابان، وجد الباحثون أن تناول البرتقال يقلل من سرطان الكبد، وقد يرجع ذلك جزئيا إلى مركبات فيتامين أ المعروفة باسم الكاروتينات.

4- البرتقال يساعد على انخفاض الكولسترول.

وبما أنه مليئ بالألياف القابلة للذوبان، يعتبر البرتقال مفيد في خفض الكوليسترول في الدم.

5- البرتقال غنى بالبوتاسيوم ويعزز صحة القلب.

البرتقال مليء بالبوتاسيوم، وهو معدن مسؤول عن تعزيز وظيفة القلب، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم منخفضة جدا، قد يتطور إنخفاض ضربات القلب غير الطبيعية، والمعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب.

6- البرتقال يقلل من خطر الأمراض.

البرتقال مليء بفيتامين C ، الذي يحمي الخلايا عن طريق ابعاد الجذور الحرة التى تسبب الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

7- البرتقال يكافح العدوى الفيروسية.

وتظهر الدراسات أن وفرة البوليفينول في البرتقال تحمي ضد الالتهابات الفيروسية.

8- البرتقال يخفف الإمساك.

البرتقال مليئ بالألياف الغذائية، التي تخفف من الإمساك.

9- البرتقال يساعد في تعزيز صحة العين وحماية الرؤية.

البرتقال غني بمركبات كاروتينويد، والتي يتم تحويلها إلى فيتامين (أ) وتساعد على منع الضمور البقعي.

10- البرتقال ينظم ارتفاع ضغط الدم.

يحتوى البرتقال على مادة “هسبريدين فلافونويد” التى تساعد على تنظيم ارتفاع ضغط الدم، كما أن المغنيسيوم في البرتقال يساعد فى الحفاظ على ضغط الدم.

المصدر- موقع صحافة 24

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