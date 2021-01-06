الجائحة تُفقد مصر ثلثيْ إيرادات السياحة لعام 2020

تراجعت إيرادات السياحة المصرية بأكثر من تسعة مليارات دولار عام 2020 بأضرار ناجمة عن “كوفيد 19″، إلا أن أعداد السياح الذين زاروا مصر حول مصر إلى وجهة آمنة رغم الجائحة وما زال اقتصاد البلاد مستقرًا، و قادرًا على مواجهة تداعيات أزمة، وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن مصر من ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتسجّل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المائة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، إذ زار مصر 3,5 مليون سائح عام 2020 مقارنة بالعام الماضي 13,1 مليون في 2019.

وكانت مصر قد أغلقت الفنادق، في مارس الماضي، عند بدء الأزمة، وأعادت فتحها بعد نحو شهرين بنسبة 25 % من السعة الاستيعابية، وزادت فيما بعد إلى 5 % ، وفتحت المطارات أمام الرحلات التجارية الدولية في يوليو الماضي، وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، إن نسب إشغال السياحة بالفنادق المصرية تبلغ، الآن، بين عشرة و15 % من أعداد 2019، وسيوقّع الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال أسبوع، عقدًا مع شركة أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية؛ تشمل كافة المقاصد السياحية والأسواق، وسيُنتهي منها في مايو 2021.

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