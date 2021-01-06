لماذا لم تقم جوجل بتحديث تطبيقات الايفون والايباد الخاصة بها منذ فترة؟

مؤخراً قامت ابل بإضافة قسم جديد في متجر تطبيقات الاب ستور يدعى “خصوصية التطبيق” أو “App Privacy”. وفيها يتم عرض أنواع البيانات التي يجمعها التطبيق عن المستخدم وإذا كانت مرتبطة مباشرة بالتطبيق أو يتم جمعها بغرض التتبع.

قسم “خصوصية التطبيق” ظهر على متجر الآب ستور نهاية العام الماضي وتحديداً بداية من يوم 8 ديسمبر مع تحديث iOS / iPadOS 14.3 ، وقد لاحظ موقع Fast Company ملاحظة غريبة بشأن تطبيقات جوجل.

تطبيقات جوجل على متجر الاب ستور المخصصة لأجهزة الايفون والايباد آخر تحديث لها كان يوم 7 ديسمبر الماضي، ولم يتم تحديثها منذ ذلك اليوم.

بدايةً من يوم 8 ديسمبر، تجبر ابل المطورين على ملء خانة “خصوصية التطبيق” بما يتناسب مع كل تطبيق حتى يكون المستخدم على علم وإحاطة كاملة بما سيتم عمله ببياناته بكل شفافية.

بما أن تطبيقات جوجل لم يتم تحديثها منذ يوم 8 ديسمبر، فإذا ذهبت إلى المتجر لرؤية صفحة أي تطبيق تابع لها فسوف تجد قسم “خصوصية التطبيق” فارغاً بدون تفاصيل حتى الآن.

على الجانب الآخر، قامت جوجل بتحديث عدة تطبيقات لها على الأندرويد خلال شهر ديسمبر بعد التاريخ المذكور مثل جي ميل وتطببق الخرائط وتطبيق مكالمات الفيديو Duo.

التفسير الأقرب هو أن جوجل تحاول تأجيل تلك الخطوة حتى لا تسلط الأضواء عليها وعلى طبيعة وحجم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين عبر تطبيقاتها، كما تحاول تفادي الانتقادات حول ذلك كما حدث مع فيسبوك.

جوجل لم تترك مجالاً للحديث عن الافتراضات والتكهنات وردت رسمياً في تصريحات لموقع TechCrunch جاء فيها أنها لا تعارض التغييرات التي أجرتها ابل في متجر الاب ستور كما أن ستصدر التحديثات الجديدة لتطبيقاتها خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل مع إضافة المعلومات اللازمة إلى قسم خصوصية التطبيق على المتجر.