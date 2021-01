شركة سامسونغ توفر شاشات OLED لحواسيبها المحمولة

أضافت شركة سامسونغ مقطع فيديو على حسابها الرسمي في يوتيوب بعنوان: Samsung OLED لأجهزة الحواسيب المحمولة وذلك لزيادة التشويق حول أجهزة الحواسيب المحمولة التي تتمتع بجودة الصورة الفائقة.

ويوفر هذا النوع من الشاشات رؤية رائعة أثناء العمل في الشمس وتغطية HDR بنسبة 85% وزادت تغطية التدرج اللوني DCI-P3 التي كانت 74% في الأجهزة الحالية لتصل الى 120%.

يذكر أن شركة سامسونغ أعلنت سابقاً عن تشكيلة أجهزة الحواسيب المحمولة لعام 2021 ولا تمتلك أي منها على هذا النوع من الشاشات في إشارة الى نيتها طرح المزيد من أجهزة الحواسيب المحمولة، ومن المتوقع أن تعلن عن الأجهزة اليوم الأربعاء في حدث The First Look 2021.

