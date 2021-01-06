آبل تحصل على براءتي اختراع للشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه

حصلت شركة آبل على براءتي اختراع تصفان كيفية إضافة الشحن اللاسلكي الثنائي الاتجاه إلى أجهزتها آيفون وآيباد و Apple Watch في حين أن شركات صناعة الهواتف الأخرى أطلقت الأجهزة ذات تقنية الشحن اللاسلكي قبلها.

وتختلف طريقة الشحن عن الأجهزة الاخرى حيث حاولت حل مشكلة عدم وجود ما يكفي من المنافذ أو محولات الطاقة أو أي كهرباء على الإطلاق ويمكن للمستخدم أن يشحن أي جهاز من آبل عن طريق الهاتف المحمول.

وسيكون هناك قيد على هذه الخاصية عند إصدار أجهزة MacBook وآيباد من الألومنيوم التي تعمل آبل على تصنيعها حالياً وهو غير متوافق مع الشحن اللاسلكي، ويتعين على آبل إيجاد طريقة للتغلب على هذا القيد.

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