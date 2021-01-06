فيديو على يوتيوب يستعرض سماعة جالكسي بدز برو قبل الإعلان عنها ويكشف كافة مواصفاتها

حتى الآن لم تعلن سامسونج بشكل رسمي عن سماعة جالكسي بدز برو، هذا بالرغم من أننا نتوقع رؤيتها في مؤتمر سامسونج الذي تم الإعلان عن عقده رسميًا في 14 يناير المقبل، لكن بشكل مفاجئ ظهرت السماعة في فيديو تفصيلي على يوتيوب صادر من طرف يوتيوبر يدعى Jeff Schick، ومدة الفيديو تقريبًا 17 دقيقة، لذلك فهو يكشف حرفيًا عن كل شيء يخص السماعة.

تسريب مواصفات سماعة جالكسي بدز برو وتصميمها

المواصفات التي تمت مناقشتها في الفيديو تؤكد قدوم السماعة مع عمر تشغيل يصل إلى 5 ساعات مع إمكانية شحنها لتعمل لمدة 18 ساعة كعمر إجمالي، السماعة أيضًا ستقوم مقاومة للمياه باستخدام معيار IPX7 المشهور في السماعات، ولا شك بالطبع أن السماعة ستدعم الشحن اللاسلكي.

علبة السماعة تضم كلًا من السماعات وعلبتهم جنبًا إلى جنب مع كيبل الشحن من نوع Type-C بالطبع، هذا بالإضافة لكتيِب التعليمات وأيضًا قياسات مختلفة لقطعة السيليكون التي يتم وضعها في الأذن.

سماعة جالكسي بدز برو ستكون أصغر من الجيل السابق من حيث الحجم، هذا في حين أن علبة السماعة ستأتي مع مؤشر LED لمستوى الشحن، بالإضافة لذلك فالسماعة ستدعم وضع Transparency Mode وهو الذي يقوم بإمرار الأصوات المهمة الموجودة في محيطك وإدخالها لأذنك مباشرةً من خلال ميكروفون السماعة.

السماعة ستدعم وضع عزل الضوضاء ANC، لكن مقدم الفيديو على اليوتيوب قد صرّح أن وضع عزل الصوت جيد بالفعل لكنه أقل كفاءة من ذاك الموجود في سماعات أبل، وفيما يلي نترك لكم الفيديو في حالة أردتم الاستزادة: