في النرويج..مبيعات سيارات الكهرباء فاقت ولأول مرة السيارات التقليدية

كشف اتحاد الطرق النرويجي عن مبيعات السيارات في النرويج إذ حصلت السيارات الكهربائية على نسبة مبيعات وصلت الى 54.3% في 2020 ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية 65% مع نهاية 2021.

ويسعى البلد الاسكندنافي الى التخلص من السيارات التقليدية بحلول 2025 مع أنها بلد منتج للنفط ولهذا أعفت جميع السيارات الكهربائية من الضرائب وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد “نحن بالتأكيد على الطريق الصحيح”.

أما بالنسبة لموديلات السيارات فتصدرت آودي e-tron مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة وتفوقت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات على شركة تسلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا