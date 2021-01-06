باحثون ماليزيون يطورون طائرات مسيرة خفيفة من أوراق الأناناس

استخدم الباحثون الماليزيون الألياف الموجودة في أوراق الأناناس وطوروها لتصبح مادة قوية تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة ويمكن التخلص منخا فور تحطمها فضلاً انها رخيصة وخفيفة الوزن.

وترأس المشروع البروفيسور محمد طارق حميد سلطان بجامعة بوترا الماليزية إذ أنه حاول إيجاد استخدامات مُستدامة لمخلفات الأناناس من المزارع التي تبعد 65 كيلومتراً عن كوالالمبور.

وقال البروفيسور أن نسبة قوة الطائرات المُسيّرة المصنعة من المواد المركبة الحيوية أعلى من المصنوعة من الألياف الصناعية ويمكن التخلص منها عند تحطمها من خلال دفنها في التراب وتتحلل خلال اسبوعين فقط.

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