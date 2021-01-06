الكشف رسميًا عن هاتف شاومي مي 10i مع معالج SD 750G وكاميرا 108 ميجابيكسل

اليوم تم الإعلان رسميًا وبشكل مفاجئ عن هاتف شاومي مي 10i، وهو الذي يعتمد نفس تصميم هاتف ريدمي نوت 9 برو 5G إلا أن هذا الهاتف وم نناحية أخرى يتميز أنه مصنّع بالكامل في الهند، ضمن مبادرة صنع في الهند التي تهدد عرض الصين كمصنع العالم! وفي هذا المقال نشارككم مواصفات ومميزات هاتف شاومي مي 10i.

مميزات ومواصفات هاتف شاومي مي 10i

يأتي الهاتف الجديد مع كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل كعدسة رئيسية وهي بالطبع من تصنيع سامسونج وحمل الاسم ISOCELL HM2 وهي نفسها الموجودة في هواتف سامسونج، هذا بجانب كاميرا واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وكاميراتي بدقة 2 ميجابيكسل للماكرو والعمق.

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع LCD بدقة FHD+ وهي التي تقدم معدل تحديث 120 هيرتز وهي ميزة غاية في الأهمية، أضف إلى ذلك دعم HDR10+ وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل على شكل ثقف في وسط الشاشة.

يقدّم الهاتف معالج سنابدراجون 750G فوق المتوسط مع 8/128 جيجابايت كذواكر داخلية هذا مع وجود خيارات أقل وأرخص بالتأكيد، الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 4,820 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واتّ هذا في حين أن الشاحن موجود في العلبة بشكل طبيعي، الهاتف يقدم مستشعر بصمة جانبي وكذلك يدعم IR.

سيأتي الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 287 دولار أمريكي ويصل إلى 328 دولار أمريكي حسب كل سوق، هذا بينما سيتوفر رسميًا في يوم 8 يناير المقبل.