أفضل حقائب الظهر التي تأتي بعجلات والمُتاحة للشراء في 2021

حقائب الظهر تُعتبر واحدة من الأساسيات التي لا بد أن تكون لدى أي شخص محب للسفر أو يتنقل كثيراً وبخاصة إذا كنت تنتقل بالكثير من الأغراض لأنه حينها سيكون حمل الأغراض كلها على الظهر فقط شيء صعب جداً لأنه بسهولة سيؤلم ظهرك وكتفيك وهذا يا صديقي هو السبب في أن شراء حقائب الظهر التي تأتي بعجلات أمر منطقي جداً، وتكمن المشكلة هنا أن هناك الكثير من حقائب الظهر ذات العجلات الموجودة في السوق وهذا يجعل من الصعب اختيار الأفضل والأنسب لكن لا تقلق ففي هذا المقال جمعنا لك أفضل حقائب الظهر المتاحة للشراء في الوقت الحالي.

أفضل حقائب الظهر التي تأتي بعجلات والمُتاحة للشراء:

1. JanSport Driver 8 Rolling Backpack

نستهل هذه القائمة بهذه الحقيبة التي تأتي من JanSport الرائدة في صناعة الحقائب والتي تعطي ضمان كبير جداً على حقائبها بشكل عام، تتميز هذه الحقيبة أنها مصنوعة من ألياف الفايبر بنسبة 100% بجانب أنها عالية الجودة ومتينة، هذه الحقيبة الرائعة التي تعتبر أحد أفضل حقائب الظهر تتميز بعجلات دوارة تمكنها من التحويل من حقيبة ظهر إلى حقيبة أرضية ليتم سحبها على الأرض في ثواني، جدير بالذكر أن الحقيبة مصممة من الداخل لحمل أي نوع من الأغراض بجانب وجود مكان مخصص لحمل الكمبيوتر المحمول، يبلغ سعر هذه الحقيبة حوالي 124.71 دولار.

لشراء الحقيبة من أمازون العالمي: من هنا

للحصول على الحقيبة من أمازون السعودية: من هنا

لشراء الحقيبة من أمازون الإمارات: من هنا

2. Matein Waterproof College

هذه الحقيبة الرائعة مناسبة جداً لطلاب الكليات والمدارس وبخاصة المغتربين منهم لأنها تأتي بجيوب كثيرة لحمل الكثير من الأغراض بجانب وجود جيب منفصل للكمبيوتر المحمول يمكنه حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى 16 بوصة، تتميز حقيبة الظهر هذه بوجود سحاب قوي لتسهيل عملية تحريكها، من أهم مميزات هذه الحقيبة الرائعة والتي تجعلها واحدة من بين أفضل حقائب الظهر هي أنها تأتي بلوحة سفلية مقاومة للماء كما تتميز بعجلات قوية، يبلغ سعر هذه الحقيبة 63.99 دولار.

لشراء الحقيبة من أمازون العالمي: من هنا

لشراء الحقيبة من أمازون الإمارات: من هنا

3. Targus Compact Rolling Backpack

لا تختلف هذه الحقيبة كثيراً عن الحقائب السابقة حيث أنها تأتي أيضاً بتصميم بسيط ومريح ومناسب جداً لطلاب الجامعات ورجال الأعمال، تتميز حقيبة الظهر هذه بقسم رئيسي كبير وجيب للكمبيوتر المحمول، ومن أهم مميزات الحقيبة أنها متينة ومصنوعة من البوليستر ويمكنها مقاومة التآكل والتلف كما أنها تأتي بمقبض حمل ناعم الملمس، تأتي الحقيبة مع ضمان جيد وبسعر جيد أيضاً حيث يبلغ سعرها 67.19 دولار.

لشراء الحقيبة من أمازون العالمي: من هنا

لشراء الحقيبة من أمازون السعودية: من هنا

4. J World New York Sundance

في الحقيقة أول مرة أسمع بهذه الماركة من الحقائب أثناء بحثي لكتابة هذا المقال لكن بعد البحث وجدت أنها بالفعل تستحق وضعها ضمن قائمة أفضل حقائب الظهر لعدة أسباب أهم تصميمها الرائع والبسيط والذي يناسب عدد كبير جداً من الناس وبخاصة الفتيات بجانب وجود أكثر من 30 تصميم مُختلف للحقيبة وهذا شيء أكثر من رائع، أما بالنسبة للميزات الأخرى فهي لا تختلف نهائياً عن الحقائب السابقة من ناحية المتانة والأريحية وكل هذه الأمور، يبلغ سعر هذه الحقيبة حوالي 65.52 دولار، مع العلم أن السعر يتغير بمقدار سنتات بسيطة عند اختيار تصميم مُختلف.

لشراء الحقيبة من أمازون العالمي: من هنا

للحصول على الحقيبة من أمازون السعودية: من هنا

لشراء الحقيبة من أمازون الإمارات: من هنا

5. Rolling Backpack

تعتبر هذه أيضاً حقيبة سفر أخرى خفيفة الوزن ومتينة مصنوعة من نسيج بوليستر المتين، تتميز الحقيبة أنها مقاومة للماء لمنع الماء من النقع في الداخل، الحقيبة بها جيوب كثيرة لحمل الأغراض المختلفة وكما هو الحال مع باقي الحقائب فهذه الأخيرة تحتوي على جيب مخصص لحمل الكمبيوتر المحمول، ومن أهم ما يميز هذه الحقيبة هو أنه تم تعزيز الحواف الخاصة بها بإطار فولاذي لمزيد من القوة، جدير بالذكر أن هذه الحقيبة تأتي مع أحزمة قابلة للتعديل ومواد مسامية لمزيد من الراحة، يبلغ سعر هذه الحقيبة 49.99 دولار.

لشراء الحقيبة من أمازون العالمي: من هنا

لشراء الحقيبة من أمازون السعودية: من هنا