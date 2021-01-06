هرب من الشرطة فعلق بين التماسيح

شهدت منطقة القرم الواقعة بأقصى شمال أستراليا، وتحديداً بالقرب من داروين عاصمة ولاية نورذرن تيريتوري حادثة غريبة، إذ عثر الصيادان كيفن جويتز وكام فاوست على رجل معلق على أغصان أشجار الغابة.

وقال الصيادان إنّهما سمعا نداء الاستغاثة الذي أطلقه الرجل الذي كان عارياً، ويعاني من جفافٍ حاد نتيجة بقائه ليومين على أغصان الأشجار.

وعلى الفور قام الصيادان بنقل الرجل للمستشفى حيث قُدمت له الإسعافات الضرورية، قبل أن يفاجأ الصيادان بقدوم الشرطة التي أوقفت الرجل بتهمة السطو المسلح.

وقالت الشرطة الأسترالية إنّ الرجل الذي لم تكشف هويته فرّ من العدالة باتجاه بحيرة تقع في منطقة القرم المشهورة بوجود كمية كبيرة من التماسيح فيها.

وأشارت إلى أنّ الرجل نام يومين على أغصان الأشجار بعدما نجح بالفرار من التماسيح، وأنّه تغذى خلال هذين اليومين على الحلزون.

يذكر أنّ المجرم سيحاكم بعدة قضايا سطو بعد تعافيه وخروجه من مستشفى داروين الملكي.

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