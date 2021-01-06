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جديد ديل.. شاشة منحنية بتصميم فائق الاتساع

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة ديل الأمريكية النقاب عن أول إصداراتها من الشاشات المنحنية فائقة الاتساع والتي ستأتي باسم U40221Q.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 40 بوصة ودقة عرض 5120*2160، وجودة عرض WUHD، وتتميز بتصميمها الفائق الاتساع مقارنة بشاشات 4K الأخرى.

وستدعم الشاشة الجديدة تغطية لونية بتدرج واسع، وتتميز بقدرتها على شحن جهاز الهاتف بقوة 90 واط من خلال منفذ Thunderbolt3، بالإضافة لدعمها نقلاً سريعاً للبيانات عبر USB بسرعة 10 غيغا في الثانية، ودعم RJ 45 internet.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ أدوات التحكم في الفيديو ستعرض في جانب الشاشة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية أكدت إطلاق شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية يوم 28 يناير الجاري بسعر يصل إلى 2100 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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