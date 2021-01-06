طبيبة إيطالية ترفض استقبال المرضى المحقونين بلقاح كورونا

أعلنت طبيبة إيطالية متخصصة في العلاج الطبيعي عن عدم استقبالها للمرضى المحقونين بلقاح فيروس كورونا.

وقالت الطبيبة التي تعمل في مقاطعة نوفارا وتعيش في إقليم بيدمونتي شمال البلاد إنّها لن تستقبل آخذي اللقاح إلا بعد مرور 42 يوماً على أخذهم للجرعة، وبررت السبب بكونهم ناقلين للمرض خلال هذه الفترة.

وطلبت الطبيبة من مراجعيها تقديم إقرار بعدم تلقيهم للقاح كورونا حتى يتمكنوا من حجز موعد لديها، وقالت إنّها لن تُقدّم أي استثناء بخصوص هذا الأمر.

وأثار إعلان الطبيبة جدلاً كبيراً على مواقع الإنترنت، حيث أيدها بعض المعارضين للقاح، وخالفها المؤيدون له.

من جهةٍ أخرى قال مسؤولو الصحة في إيطاليا إنّ أي إصابة بالكورونا بعد تعاطي اللقاح يكون سببها عدوى طبيعية للفيروس، وأشاروا إلى أنّ اللقاح المستخدم في إيطاليا يُحفز المناعة لأنّه يُزود الخلايا البشرية بتعليمات لإنتاج جزء من الفيروس مما سيساعد على إنتاج أجسام مضادة له.

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