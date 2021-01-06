علماء يستعدون لدراسة أثر كورونا على الدماغ

أعلنت مجلة جمعية الزهايمر عن استعداد مجموعة من العلماء لإجراء دراسة حول المضاعفات العصبية لفيروس كورونا بما فيها تأثيره على الزهايمر والخرف.

وقالت المجلة إنّ علماء في المجال الصحي من أكثر من 30 دولة سيبحثون مع منظمة الصحة العالمية العواقب القصيرة والطويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المجلة إلى أنّ مجموعتين من المشاركين سيراقبون الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وخرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، وأولئك المسجلين بالفعل في الدراسات البحثية الدولية الحالية، على أن يتم فحصهم خلال 6، 9، و18 شهراً.

يذكر أنّ دراسة سابقة أجريت في أكتوبر الماضي وجدت معاناة معظم مرضى كورونا من مشاكل عصبية كأمراض الدماغ التنكسية.

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