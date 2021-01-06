بعد تحديث سياسة خصوصيتها، هذه هي المعلومات التي سيشاركها واتساب مع فيسبوك

جميعنا استلم رسالة بارزة في تطبيق واتساب تظهر له بمجرد أن يفتح التطبيق، وهذه الرسالة في الواقع متعلقة بـ تحديث واتساب الأخير والذي يكشف عن تحديثًا في سياسة خصوصية Privacy Policy واتساب، وسياسة الخصوصية هي المستند الذي يوضح كيفية تعامل الشركة/التطبيق مع بياناتك، وفي هذا المقال نشارككم المستجدات.

تحديث واتساب الأخير والبنود الجديدة في سياسة الخصوصية

كشفت واتساب في الرسالة المنبثقة التي وصلت لنا جميعًا أن التحديثات الجديدة ستتعلق بمعالجة بياناتك الشخصية، كما أنها قد ذكرت أن خدمات ومنتجات فيسبوك ستكون قادرة الآن على الوصول لمحتوى المحادثات بشكل أكبر وهذا تمهيدًا لتوسيع العلاقات بين تطبيق واتساب وباقي تطبيقات فيسبوك مستقبلًا.

يجب أن تقوم بالموافقة على هذه الرسالة قبل يوم 8 فبراير حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام التطبيق، وفي حالة أنك رفضت سياسة الخصوصية الجديدة فلن يكون بإمكانك استخدام تطبيق واتساب وسيجب عليك حذف حسابك.

واتساب وبعد التحديث الجديد سيكون قادر على حفظ الملفات التي تقوم بإرسالها على سيرفراته بشكل أكثر حرية، كذلك فالتطبيق الآن سيكون قادر على تتبع الرسائل التي تعيد توجيهها Forwarding، هذا بالإضافة إلى أن واتساب قد أوضح أكثر من مرة أن هذه البيانات لن يتم عرضها أو استخدامها، لكن وعلى كل حال، واتساب سيكون قادر في كل وقت على الوصول إلى موقعك الجغرافي وبلدك.

أما وبالنسبة لحسابات الأعمال عبر واتساب بيزنس فسيجري عليها تحديث إضافي وهو إمكانية الشركة على مشاركة المعلومات والبيانات مع مزودي الخدمة وشركات الطرف الثالث، هذا بالطبع مفيد جدًا بالنسبة لشركة فيسبوك نفسها والتي تحقق كل دخلها تقريبًا من الإعلانات!

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