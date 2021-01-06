إنستغرام تختبر تصميماً جديداً لتصفح القصص

في إطار سعيها لتطوير موقع إنستغرام قامت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق ببدء اختبار تصميم جديد لتصفح القصص عبر الويب.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ القصص ستظهر في التصميم الجديد على شكل شرائح عرض تظهر بجوار بعضها البعض، عوضاً عن عرضها على شكل شريحة واحدة تستحوذ على كامل الشاشة.

وأشارت فيسبوك إلى أن الميزة الجديدة ستتيح المجال للمستخدم للتعرّف على القصة اللاحقة قبل الانتقال إليها، وهذا ما يفسح له المجال أمام مشاهدتها أو تجاهلها.

وأكدت فيس بوك عدم وجود أي تغييرات على آلية الانتقال بين القصص، وقالت إنّها ستعتمد ذات الآلية التي تقوم على الانتقال يدوياً أو ترك القصة تنتقل تلقائيا كما في تطبيقات الهواتف الذكية.

يذكر أنّ فيس فوك أكدت إطلاق الميزة الجديدة لدى بعض المستخدمين في الفترة الحالية، على أن تطلقها رسمياً بعد انتهاء الاختبارات.

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