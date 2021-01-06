كورونا يُهدي مهرجاناً فرنسياً ملايين المشاهدين

أعلنت منظمة هيئة “أونفيرانس” الفرنسية المسؤولة عن تنظيم النسخة 11 من مهرجان “ماي فرنش فيلم فستيفال” عن إقامة المهرجان بشكل افتراضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون إنّ النسخة ستشهد تنافس 10 أفلام روائية، و10 أفلام قصيرة، بالإضافة لعرض 13 فيلماً من خارج المسابقة، وستقام في الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير القادم.

وأكدّ المنظمون بث المهرجان عبر أكثر من 60 منصة بث تدفقي في 200 منطقة في العالم، وقالوا إنّ انتشار فيروس كورونا ساهم في زيادة عدد المتفرجين والذي وصل لـ12 مليون مشاهد في العام الماضي.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنّها ستوفر ترجمة للأفلام الـ33 المشاركة لـ11 لغة مختلفة.

يذكر أنّ لجنة التحكيم ستشهد مشاركة عدد من الشخصيات البارزة كالفرنسية روزالي فاردا، والكولومبي فرانكو لولي، والمخرجة الفرنسية الجزائرية مونيا مدور.

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