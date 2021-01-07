أقدم حفرة أحدثها سقوط نيزك على الأرض

أجرى أحد علماء ناسا، تحليل عمر فوهة نيزك “يارابوبا” في أستراليا، وعثر على إثر التحليل على أقدم حفرة تسبب فيها سقوط نيزك على سطح الأرض قبل أكثر من 2. 2 مليار سنة، ما يعادل نحو نصف العمر الحالي للأرض، وفقاً لدراسة منشورة بمجلة Nature Communication العلمية.

وأوضح عالم الأبحاث بقسم أبحاث المواد الفلكية وعلوم الاستكشاف، أو ARES، في جونسون التابع لناسا تيمونز إريكسون، “إنها أقدم بـ200 مليون سنة من أقدم فوهة بركان معروفة سابقاً، والتي كانت فوهة فريدفورت دوم التي يزيد طولها عن 200 كيلومتر في جنوب إفريقيا”.

ورجّح العلماء، أن الارتطام في أستراليا، أثّر على مناخ الأرض، بمعنى أجزاء كبيرة من الكوكب مغطاة آنذاك وبعمق كبير بالجليد، وتوجد آثار على ترسبات أنهار جليدية يقدر عمرها بنحو 225. 2 مليار سنة على الأقل تم العثور عليها بإقليم تراسفال في جنوب أفريقيا، وفقا لما نقلته مجلة “سيدتي”.

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