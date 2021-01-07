تقرير – ابل قد تطلق نسخة أرخص من سماعات AirPods Max

مؤخراً أطلقت ابل سماعات AirPods Max وهي سماعات رأس بمواصفات راقية بسعر غالي يتجاوز 550 دولار أمريكي، فهل تفكر ابل في طرح نسخة أرخص من السماعات؟

تسريبات جديدة تشير أن ابل تفكر في طرح نسخة أرخص من سماعات AirPods Max بسعر 350 دولاراً أمريكياً أي أقل بنحو 200 دولاراً أمريكياً من سعر السماعات الحالي.

سماعات AirPods Max مصنوعة من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، الأمر الذي يعطيها مظهراً راقياً وتصميماً متيناً لكنها في الوقت ذاته تجعلها ثقيلة الوزن نسبياً (نحو 400 جرام تقريباً)، وذلك أحد عيوب السماعة.

النسخة الأرخص من سماعة الرأس سوف تكون مصنوعة من البلاستيك وفقاً للتسريبات، والأمر الجيد هنا بالإضافة إلى السعر الأرخص سيكون الوزن الأخف.

التسريبات لم تتطرق إلى موعد الإطلاق، لكن يمكننا أن نتوقع أن الإعلان عنها سيكون في أي وقت خلال عام 2021 الجاري.

يمكننا أيضاً أن نتوقع تغييراً في التصميم مع استخدام مواد التصنيع البلاستيكية، لكن ستبقى المزايا الأساسية في السماعات على حالها مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشط والصوت المحيطي وغير ذلك.

هناك فجوة كبيرة في السعر بين سماعات الأذن AirPods و AirPods Pro من جهة وسماعة الرأس AirPods Max من ناحية أخرى، والنسخة الأرخص من سماعة الرأس قد تأتي ليد تلك الفجوة قبل أن يتجه المستخدم لشراء بدائل السماعة.