سامسونغ تطلق هاتفا رخيصا ببطارية قوية

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ رخيص الثمن أطلقت عليه Galaxy M02S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 450 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Aderno 650 ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720 * 1560 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، والذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود، الأزرق، والأحمر، وستطلقه في الأسواق بسعر 140 دولارا أمريكيا.

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