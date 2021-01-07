تعد الكربوهيدرات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحية لكن يوجد لها أكثر من نوع تختلف في الخصائص، في هذا المقال سنتحدث عن كربوهيدرات سريعة الامتصاص.

شكل الكربوهيدرات مصدرًا أساسيًا للطاقة للجسم، وهي أيضًا جزءًا أساسًا لأي نظام صحي متوازن، في هذا المقال سنتحدث عن واحدة من أنواع الكربوهيدرات وهي كربوهيدرات سريعة الامتصاص.

كربوهيدرات سريعة الامتصاص

هنالك ثلاثة أنواع رئيسة من الكربوهيدرات وهي السكريات، النشويات، والألياف، تصنف إلى كربوهيدرات بسيطة أو معقدة بناءً على تركيبتها الكيميائية وكيف يتفاعل الجسم معها، لكن نظرًا لأن العديد من الأطعمة تحتوي على نوع واحد أو أكثر من الكربوهيدرات، فلا يزال من الصعب فهم ما هو صحي وما هو عكس ذلك.

كربوهيدرات سريعة الامتصاص أو الكربوهيدرات البسيطة تتكون من سكريات أساسية سهلة الهضم، والتي قد تكون مصدرًا مهمًا للطاقة، توجد بعض هذه السكريات بشكل طبيعي في بعض المصادر الغذائية كالفواكه والحليب، بينما غالبًا ما تكون مضافة (مصنعة) إلى الحلوى والسلع المخبوزة.

أنواع كربوهيدرات سريعة الامتصاص

الكربوهيدرات هي عبارة عن جزيئات تتشكل من جزيئات سكر مفردة، مزدوجة، أو متعددة تسمى سكريدات، وكما ذكرنا سابقًا فإن هناك نوعان رئيسان من الكربوهيدرات: البسيطة والمعقدة، ويكمن الاختلاف بينهما في عدد جزيئات السكر التي تحتوي عليها.

تحتوي الكربوهيدرات البسيطة، والتي تسمى أيضًا بالسكريات البسيطة، على واحد أو اثنين من جزيئات السكر، بينما تحتوي الكربوهيدرات المعقدة على ثلاثة جزيئات أو أكثر. قد يكون السكر البسيط أحاديًا أو ثنائي السكاريد.

1. السكريات الأحادية

السكريات الأحادية هي أبسط أنواع الكربوهيدرات ولا يستطيع الجسم تكسيرها أكثر، لذلك يقوم الجسم بامتصاصها بسرعة وسهولة باستثناء سكر الفركتوز.

هناك ثلاثة أنواع من السكريات الأحادية:

الجلوكوز: يوجد عادًة في مصادر طبيعية مثل الفواكه والخضروات، كما أنه يوجد أيضًا في العصائر، الحلوى، العسل، وغيرها.

الفركتوز: الفاكهة هي المصدر الطبيعي الأساس للفركتوز؛ لذلك يشار عادًة إلى الفركتوز بسكر الفاكهة.

الجالاكتوز: المصدر الرئيس للجالاكتوز هو سكر اللاكتوز الموجود في الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبدة والزبادي.

2. السكريات الثنائي

تتكون السكريات الثنائية من جزيئين من السكر أو جزيئين من السكريات الأحادية المرتبطة ببعضها البعض، يجب أن يكسر الجسم السكريات الأحادية المترابطة قبل أن يتم امتصاص السكريات الثنائية.

هناك ثلاثة أنواع من السكريات الثنائية:

السكروز (الجلوكوز والفركتوز): هو محلي طبيعي مشتق من قصب السكر أو الشمندر وغالبًا ما يسمى سكر المائدة، يضاف السكروز إلى الأطعمة أثناء المعالجة ويوجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات.

اللاكتوز (الجلوكوز والجالاكتوز): المعروف باسم سكر الحليب، يوجد اللاكتوز في الحليب ومنتجات الألبان.

المالتوز (جلوكوز وجلوكوز): يوجد المالتوز في مشروبات الشعير، مثل البيره وشراب الشعير.

مصادر كربوهيدرات سريعة الامتصاص

إن الكربوهيدرات سريعة الامتصاص أو السكريات البسيطة قد لا تكون مفيدة جدًا للجسم لكن لها مذاق لذيذ، تحتوي العديد من المصادر الطبيعية كالفواكه، الخضراوات، ومنتجات الألبان على السكريات البسيطة، كما أنها توجد بنسب كبيرة في بعض المنتجات المصنعة مثل الحلوى والصودا.

هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة، ولكن أكثرها شيوعًا هي الاتية:

سكر المائدة.

شراب القيقب.

العسل.

التمر.

الفاكهة مثل: البطيخ، الأناناس، والتفاح.

المشروبات الغازية والرياضية.

البوظة.

الحليب.

حبوب الإفطار السكرية.

الحلويات.

التوابل مثل الكاتشب.

بعض منتجات زبدة الفول السوداني.

تأثير كربوهيدرات سريعة الامتصاص على سكر الدم

يتم استخدام الكربوهيدرات البسيطة بسهولة وسرعة من قبل الجسم للحصول على الطاقة؛ بسبب تركيبها الكيميائي البسيط الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسرع في نسبة السكر في الدم وإفراز الأنسولين من قبل البنكرياس مما قد يكون له اثار صحية سلبية.

المصدر: ويب طب

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