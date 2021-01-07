الاتحاد الأوروبي يُصادق على استخدام لقاح “مودرنا” المُضاد لكورونا ليكون ثاني لقاح بعد “فايزر- بيونتك”

صادق الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح “مودرنا” الأمريكي المُضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه في الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة المُفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” الأربعاء، إن “مودرنا” هو ثاني لقاح يصادق على استخدامه داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعد لقاح “فايزر- بيونتك” الألماني الأمريكي، مضيفة أن أوروبا ضمنت حتي الآن ملياري جرعة من اللقاحات المُحتملة ضد فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

يشار إلى أن لقاح “مودرنا” يعتمد على حقن الجسم بجزيئات من المادة الوراثية للفيروس لتدريب جهاز المناعة على التصدي له.

يُذكر أن شركة “مودرنا” الأمريكية أعلنت في نوفمبر الماضي فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 94.1%.

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