سوني تستعد لبيع الشاشات المعيارية Crystal LED

أعلنت شركة سوني عن بدء بيع سلسلة شاشات العرض المعيارية Crystal LED وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات المتصلة بوحدة تحكم تنشئ مجموعة افتراضية من شاشات العرض.

وتحتوي شاشات العرض المعيارية على نوعين من السلاسل سلسلة C تتميز بالتباين العالي، بينما سلسلة B تتميز بالسطوع العالي أما الشاشات الحالية فستكون من سلسلة B الجديدة ويتم تسويقها على أنها مفيدة لإنتاج الأفلام بسبب سطوعها.

وستسهل هذه الشاشات عملية إقناع الجمهور بأن الممثلين موجودين من خلال إنشاء الخلفية من شاشات عرض مسطحة في مجموعات الشاشات الخضراء التقليدية، ولم تعلن حتى الآن عن الأسعار.

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