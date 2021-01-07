للمرة الـ4 على التوالي جواز السفر الياباني هو الأفضل في العالم

تضمن التصنيف العالمي الجديد 2021 أقوى وأفضل الجوازات في العالم والمبنية على أساس السماح بدخول أكبر عدد ممكن من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

واحتل جواز السفر اليابني على المرتبة الأولى للمرة الرابعة على التوالي بحسب التصنيف الحديث الصادر عن مؤشر هينلي لجوازات السفر حيث يمكن لحاملي الجواز زيارة 191 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

وحصل جواز السفر السنغافوري على المرتبة الثانية بزيارة 190 دولة يليه الكوري الجنوبي والمانيا (189 دولة)، وارتفع جواز السفر البريطاني من المرتبة الثامنة الى المرتبة السابعة بجانب جواز السفر الأميركي رغم أنه خرج من الإتحاد الأوروبي بواقع (185 دولة).

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