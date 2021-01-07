عام 2021 قد يكتب آخر سطور في قصة هواوي مع توقعات بهبوط المبيعات بنسبة 73%

لو تذكرون، في عام 2015 صرّح المدير التنفيذي الفعلي لشركة هواوي وهو ريتشارد يو أن الشركة وفي خلال عامين إلى ثلاث أعوام ستتخطى أبل لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، كما ذكر أنه وفي خلال خمس سنوات ستكون هواوي في المركز الأول متخطية سامسونج، وكما نعلم فهذا حدث بالفعل بالنسبة لأبل، لكن للأسف فالحظر الأمريكي لترامب لم يسمح للنبوءة بأن تكتمل، في الواقع، النبوءة اكتملت فعليًا وهواوي كانت الشركة الأكثر مبيعًا في العالم والأكبر حجمًا، لكن لأسابيع معدودة.

هواوي قد تنهار تمامًا خلال عام 2021

هواوي قد حققت أهدافها وأحلامها فعلًا، لكن الوضع الجاري حاليًا ليس جيدًا بأي حال من الأحوال، وهذا منذ تم تطبيق الحظر الأمريكي من قبل حكومة دونالد ترامب على شركة هواوي، وبناءًا على هذا الحظر لم تعد هواوي قادرة على تصنيع المعالجات الخاصة بهواتفها من خلال شركائها مثل TSMC ولم تعد قادرة أيضًا على استخدام نظام أندرويد! وهو ما ضرب هواتف هواوي في مقتل.

التوقعات المحيطة بشركة هواوي وطبقًا لشركة تريند فورس المتخصصة هي أن هواوي ستهبط من مركزها الثالث لتصل إلى المركز السابع مع نهايات العام الجاري! وهذا بناءًا على المقارنة بين مبيعات هواوي في 2018 والتي بلغت حوالي 208 مليون هاتف ذكي في مقابل 170 مليون هاتف ذكي في 2020! والتوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سيهبط بإجمالي 73.5% خلال العام الجاري.

ذكرت الشركة أيضًا أن مبيعات الهواتف الذكية -وطبقًا للتحليلات والدراسات- ستنمو بنسبة 9% لتصبح 1.36 مليار هاتف ذكي، والشركات التي ستتسيّد المشهد من حيث المبيعات هي Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo وTranssion.

بالطبع هذه المشاكل قد تتجه إلى حل في حال أراد جو بايدن ذلك هو وحكومته، لكن في تصريح سابق ذكر بايدن أن العلاقات مع الصين ستبقى كما هي.