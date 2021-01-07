إليك أفضل مكبرات الشاشة المُتاحة للشراء في عام 2021

إذا كنت هنا بحثاً عن أفضل مكبرات الشاشة الموجودة في السوق فأنت في المكان الصحيح، لأن هذه القائمة معدة بعد بحث وعناء لتقديم أفضل شيء، ودعنا نتفق يا صديقي أنه مع التقدم التكنووجي الحالي فإن الكثير منا يقضون جزء كبير من وقتهم على الهواتف في القراءة أو مشاهدة الفيديوهات أو العمل، وبالتالي نتيجة لقضاء الكثير من الوقت على هاتفك فيمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد العين خاصة إذا كانت الشاشة صغيرة، وهنا تأتي الحاجة لشراء مكبر شاشة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال إن شاء الله.

أفضل مكبرات الشاشة المتاحة للشراء:

1. JOYXEON 12 Inches Screen Magnifier

نستهل هذه القائمة بهذا المنتج الذي أعتبره أحد أفضل مكبرات الشاشة الموجودة في السوق، وذلك لمجموعة من المميزات أهمها أنه يأتي مزود برقبة منحنية مرنة مصنوعة من مادة الألومنيوم والمغنيسيوم، وبالتالي فهي عالية الجودة وأهميتها هي ضمان عدم الاهتزاز أثناء استخدام الشاشة بجانب تحريك الشاشة في أي موضع بسهولة، تأتي الشاشة بحجم 12 بوصة وبالتالي فهي تقوم بالتكبير من 2 إلى 4 مرات، جدير بالذكر أنها متوافقة مع جميع أنواع الهواتف وتعطي جودة أكثر من رائعة، يبلغ سعر هذه الشاشة 25.99 دولار.

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2. Apad 12 Inches Screen Magnifier

يُعد مكبر الشاشة هذا من Apad خيار رائع للاستخدام، كونه يتميز بسماعة بلوتوث مدمجة والتي تساعد بشكل كبير في تضخيم نظام الصوت، كما أنه يعمل ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن لضمان وقت عمل أطول، وكما هو الحال مع الجهاز السابق تأتي هذه الشاشة بحجم كبير يبلغ 12 بوصة لتوسيع العرض للحصول على نتائج أفضل، ومن أهم مميزات هذا الأخير أنه مجهز بحامل سطح مكتب قابل للتعديل، لتسهيل عملية تحريكه ووضعه في أي مكان، وللإشارة الجهاز أيضاً يعمل مع أي نوع من أنواع الهواتف المختلفة، يبلغ سعر هذا الأخير 23.99 دولار.

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3. FICHENG Phone Screen Magnifier

أيضاً تعتبر هذه واحدة من أفضل مكبرات الشاشة حالياً كونها توفر صورة عالية الوضوح كما يمكنها تكبير الصورة من 2 إلى 4 مرات، تأتي الشاشة بحجم 12 بوصة كما أنها تحتوي على مكبر صوت قوي يعمل عن طريق البلوتوث وبها بطارية قابلة للشحن، الجهاز أيضاً يأتي مع حامل قابل للتعديل لوضعه وتثبيته في أي وضعية وأي مكان، وأخيراً كما هو الحال مع الأجهزة السابقة فهذا الأخير متوافق مع جميع أنواع الهواتف الذكية، يبلغ سعر هذا الأخير 22.99 دولار.

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4. Screen Magnifier Jushi

لا يختلف هذا الجهاز كثيراً عن الأجهزة السابقة، فهو يحتوي على كل المميزات تقريباً مثل مكبر الصوت الذي يعمل بالبلوتوث والبطارية القابلة لإعادة الشحن، لكن للأسف الشاشة الخاصة بهذا المكبر تأتي بحجم 8 بوصة فقط بعكس الأجهزة الأخرى التي كانت بحجم 12 بوصة، لكن مع ذلك يبقى هذا الجهاز رائع وما جعلنا نُقرر وضعه ضمن هذه قائمة أفضل مكبرات الشاشة هو سعره المناسب جداً، حيث يبلغ سعره حوالي 16.73 دولار.

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5. 3D Phone Screen Magnifier

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت بسيط جداً لا يحتوي على بطارية أو مكبر صوت وأشياء من هذا القبيل، فهذا الأخير مناسب لك جداً لأنه فقط يعمل على تكبير شاشة الهاتف من 2 إلى 4 مرات عن الحجم الأصلي وبجودة أكثر من ممتازة، حجم هذه الشاشة 12 بوصة، وبطبيعة الحال هذه الشاشة مناسبة لجميع أنواع الهواتف سواء أندرويد أو iOS لأنها لا تعتمد أساساً على نوع الهاتف، وتعتبر هذه الشاشة هي الأرخص في هذه القائمة حيث يبلغ سعرها 11.25 دولار.

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