تويتر، فيسبوك وإنستقرام يحظرون حساب دونالد ترامب!

منعت فيسبوك وتويتر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النشر حتى يوم إستلام الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه بشكل رسمي، وذلك بعدما قام ترامب بدعم المجموعات المؤيدة له والتي نفذت هجمات على الكابيتول الأمريكي والكونجريس اعتراضًا على خسارة ترامب الانتخابات، وفي بيانها الرسمي ذكرت فيسبوك أنها قامت بـ حظر ترامب نظرًا للانتهاكات السياسية التي قام بها.

حظر ترامب على جميع المنصات الاجتماعية!

إلى جانب فيسبوك، أعلنت انستقرام أيضا من خلال رئيسها التنفيذي آدم موزيري أن المنصة التابعة لفيسبوك قد قامت هي الأخرى باتخاذ نفس الإجراء! هذا إلى جانب أن كلًا من فيسبوك وإنستقرام قد أزالا فيديوهات ومنشورات نشرها ترامب كدعم للأنشطة التي قام بها المتظاهرين! وهذا كله في حين أن دونالد ترامب لازال وحتى اليوم الحالي رئيسًا فعليًا للولايات المتحدة الأمريكية!

هذا كله قد أتى بعدما قامت تويتر بغلق حساب ترامب تمامًا لمدة 12 ساعة بعدما أزالت عدد من التغريدات التي نشرها معلقة أن ترامب قد انتهك سياسات المنصة بشكل فجّ بالتغريدات التي قام بنشرها!

يُذكر أن شبكة فيسبوك وطبقًا لمصادر عديدة قد تجنبت أي معاقبة محتملة لترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية، لكن يبدو أن طريقة تعامل المنصة مع دونالد ترامب قد تغيرت كثيرًا بعدما أعلن الكونجرس رسميًا فوز منافسه جو بايدن بكرسي الرئاسة.

صرّحت فيسبوك -وشبكات أخرى- أنها تجري حملة قوية لحذف كافة المنشورات التي تؤيد أحداث الشغب التي تمت في الكابينول الأمريكي وهذا بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حظرًا للتجوال في العاصمة الأمريكية.