ثعبان عملاق يقتحم منزل في تايلاند ويعبث بمحتوياته

تفاجأ مواطن تايلاندي عند عودته لمنزله الواقع في أحد مناطق العاصمة التايلاندية بانكوك باقتحام ثعبان عملاق بطول 3.5 متر للمنزل.

وقال المواطن التايلاندي إنّ الثعبان العملاق دخل المنزل خلال تواجده خارجه، وقام بالعبث بمحتوياته، وتسبب بأضرار جسيمة في المنزل، حيث تسبب بانهيار جزء كبير من سقف المطبخ، بالإضافة لأضرار أخرى شملت كافة أرجاء المنزل.

وطلب المواطن التايلاندي من جيرانه التدخل لكي يساعدوه في الإمساك بالثعبان العملاق، وبعد عدة ساعات تمكنوا من الإمساك به وإطلاقه في الطبيعة مجدداً.

ونشر المواطن التايلاندي مقطع فيديو يظهر فيه الثعبان العملاق وهو يتسلق جدران المنزل، وحظي المقطع بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وبعدد كبير من التعليقات الطريفة.

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