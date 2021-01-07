احذروا ممارسة الرياضة أثناء نزلة البرد

أكدّ المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية خطورة ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلات البرد.

وقال المركز الألماني إن جهاز المناعة يكون ضعيفاً عند الإصابة بنزلات البرد، الأمر الذي سيرفع من احتمال الإصابة بالتهاب عضلة القلب في حال ممارسة الرياضة.

وحدد المركز الألماني أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب بضيق التنفس، آلام في الصدر، اضطراب في نظم القلب، الشعور بالتعب والإنهاك والإرهاق.

ودعا المركز الرياضيين لمراجعة طبيب القلب فور ظهور هذه الأعراض لتلقي العلاج المناسب.

و لتجنب خطر هذا الأمر طلب المركز الألماني من الناس عدم ممارسة التمارين الرياضية إلّا بعد الشفاء التام من نزلة البرد بحوالي 7 إلى 10 أيام، مع مراعاة العودة لممارسة الرياضة باعتدال وبشكل تدريجي.

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